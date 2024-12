Casa a prima vista, Gianluca Torre lascia senza parole: "La richiesta più strana che ho mai ricevuto"

19 dicembre 2024 a

"Ciao a tutti. Sono Gianluca Torre e ho bevuto un caffè con gli amici del Milanese imbruttito. Abbiamo parlato di case, di pregio, di lusso, di fatturato... o meglio, hanno cercato di farmi parlare di fatturato, ma io non ho detto niente. Oppure ho detto qualcosa, chi lo sa". L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha svelato alcuni degli aneddoti più interessanti e divertenti della sua esperienza professionale.

"I clienti ormai sono impazziti tutti - ha esordito così Torre -. Scherzo. Si trovano le richieste assurde, del tipo: 'Ma la casa ha il certificato anti fantasmi?'. Su case d'epoca, in questo caso era successo in una villa comunque in centro di Milano. Ma veramente del 1600. Fino a: 'Voglio il campo da paddel'. Piuttosto che il nuoto controcorrente in una piscina ad hoc creata. Poi c'è un po' di tutto. Dalla signora che è venuta a vedere una casa e continuava ad annusare dappertutto perché in realtà non voleva quella casa. Ma voleva vedere dove suo marito avesse piazzato l'amante negli ultimi anni. Quindi - ha proseguito - andava ad annusare e diceva: 'Ecco qua mio marito con la sua amante'".

Sulla casa infestata, però, ci ha tenuto a precisare:"Allora i fantasmi c'erano. Infatti è venuto poi un esorcista che li ha assorbiti. Come se fosse con una aspirapolvere. In realtà con una specie di congegno, con una aspirale. Ed erano negli angoli in alto. Adesso la casa è perfetta. È lui che è venuto con il suo esorcista, noi i certificati anti fantasmi non li facciamo".