Chiara Ferragni, "chiuso l'anno in bellezza": incidente in montagna, cos'è successo

“Ho concluso l’anno in bellezza”: Chiara Ferragni ha rivelato ai suoi follower su TikTok di essersi rotta il mignolo del piede destro mentre si trovava in montagna. Mille le attività che avrebbe dovuto fare e che dovrà, invece, cancellare l’influencer in questi giorni di festa a causa di un brutto incidente. L'imprenditrice sta trascorrendo le vacanze natalizie sulla neve con i figli, Leone e Vittoria, e la sua famiglia. In genere ama organizzare le giornate con attività ed escursioni sulla neve, andando da un impegno all'altro, ma questa volta dovrà mettere tutto in pausa.

“Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l'ultimo dell'anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?”, ha chiesto ironicamente sulle sue storie Instagram, mostrando il dito del piede annerito. Su TikTok invece ha rivelato anche il modo in cui se lo è rotto: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana... no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d'altronde, cosa ci aspettavamo da quest'anno?”.