Casa a Prima Vista, la dritta di Ida Di Filippo: "La prima cosa da scegliere quando compri"

10 gennaio 2025 a

a

a

Manca sempre meno alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real Time. Ma gli agenti immobiliari più famosi d'Italia sono già al lavoro per garantire ai telespettatori delle puntate spettacolari. E, oltre alle riprese televisive, continuano a esercitare la loro professione. Chi su Roma - come Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer - e chi, invece - su Milano, come Marianna D'Amico, Gianluca Torre e Ida DI Filippo.

Ida Di Filippo, per esempio, ha spiegato sui social qual è la prima cosa da considerare quando si decide di acquistare una casa. Non il prezzo, e nemmeno la metratura. Ma l’esposizione. "La prima volta che devi scegliere una casa fai attenzione all'esposizione - ha spiegato l'agente immobiliare -. Perché è vero che il sole ce lo abbiamo dentro. Ma averlo in casa, ascoltate me, è tutta un'altra storia. Se hai una casa ben esposta e quindi è bella luminosa, non solo puoi avere un benessere come dire per gli occhi. Ma anche un benessere al portafoglio. Perché una casa ben illuminata è anche ben riscaldata. Quindi - ha poi aggiunto - risparmi con le spese di condominio".

"Un vero gentleman". Nadia Mayer sconvolge i fan: la foto che fa impazzire tutti | Guarda

E ancora: "Io vi consiglio di avere una casa più o meno predisposta così. Zona giorno esposizione a Sud. Per la zona notte va bene una esposizione a Est, ma anche a Nord. Magari dormite più freschi. Corridoio, lo so: a volte non sono tanto illuminati. Ma non è importante. L'importante è avere la luce nella tua zona giorno. Poi è fondamentale. Se siete amanti della tintarella come me, il terrazzo esposizione a Sud. Se invece preferite l'ombra, un terrazzo esposto a Nord è l'ideale per voi. Se invece siete amanti un po' dei tramonti, un'esposizione a ovest mi sembra quella giusta. E invece se siete dei mattinieri, esposizione a Est è una vera bellezza".