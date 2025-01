Luca Marinelli, i tormenti del "Duce" minuto per minuto: la diretta di Libero

10 gennaio 2025 a

Alle 21.15, la prima puntata di M-Il Figlio del Secolo, la serie in onda su Sky tratta dal libro di Antonio Scurati su Benito Mussolini. Una serie anticipata dai "patimenti" di Luca Marinelli, l'attore che ha rivelato di aver sofferto in modo atroce nel vestire i panni del Duce. Segui su liberoquotidiano.it la cronaca minuto per minuto della "sofferenza di Marinelli", con i commenti delle nostre firme e della redazione. Potete partecipare anche voi scrivendoci sul social X cosa ne pensate, usando l'hashtag #OssessioneDuce o il tag @Libero-official. I migliori commenti verranno condivisi su questa diretta.

Ore 21.41 - Luca Beatrice: Feroce, plastica, necessaria come dovrebbe essere la violenza. Plauso a Joe Wright per la rappresentazione incendiaria dell’Italia dopo la I Guerra. Almeno abbiamo evitato il piagnisteo neorealista del nostro cinema #OssessioneDuce

Ore 21.30 - Mario Sechi: Si parte con Benito Mussolini (Istituto Luce) e si vira sul sofferente Luca Marinelli che imita male Giorgio Bracardi nei panni di Ermanno Catenacci #OssessioneDuce

Ore 21.26 - Luca Beatrice: Seguitemi, anche voi mi amerete. Ebbene si, bastano dieci minuti e il miglior Luca Marinelli riesce quasi a convincerci ad amare M che infatti gli è entrato dentro e lo sta possedendo, recitazione degna dell’Actor’s Studio quando l’attore diventa personaggio e ne resta contaminato #OssessioneDuce

Ore 21.16 - Alberto Busacca: Però bravissimo questo Marinelli... sembra proprio Il Duce! Ah no, è un filmato originale dell'istituto Luce... #OssessioneDuce

Ore 21.00 - Daniele Capezzone: L'attesa di M è essa stessa M. E i compagni stanno già al manicomio #OssessioneDuce