Atalanta-Lazio, la Dea ci prova ma non va oltre lo 0 a 0

Prive dei loro attaccanti titolari, Scamacca e Castellanos infortunati, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. Un risultato che sta stretto sicuramente alla Dea, che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma ha trovato sulla sua strada il palo, un super Provedel e un Gila autentico muro difensivo. Un punto a testa che non cambia di molto la classifica, l'Atalanta unica imbatttuta è ottava con 11 punti ma resta dietro la Juve. La Lazio con 8 punti aggancia un gruppo con Udinese, Cagliari e Torino.

Prima frazione giocata a ritmi alti dalle due squadre, ma il risultato resta bloccato. La Lazio parte forte, da segnalare per i biancocelesti di Sarri però solo una conclusione di Guendouzi da buona posizione di poco alto. Sarri perde per infortunio Cancellieri, al suo posto Isaksen. Con il passare dei minuti è la squadra di casa a guadagna sempre più campo, nel finale di tempo i nerazzurri provano a cingere d'assedio l'area laziale ma senza trovare il varco giusto. L'unica chamce è un tiro rasoterra di Zappacosta intercettato da Provedel senza problemi.

Nel secondo tempo, l'Atalanta riparte all'arrembaggio sfiorando subito il gol con un colpo di testa di poco alto di Lookman. Dopo un paio di tentativi di Ederson e Zappacosta, a mezzora dalla fine clamorosa chance per la Dea fallita da Ahanor su azione di calcio d'angolo. La Lazio prova di tanto in tanto ad innescare la velocità di Isaksen, ma è sempre la Dea a spingere. Un super Provedel tiene in piede i biancocelesti con una super parata su un destro chirurgico di Lookman. La squadra di Juric è anche sfortunata, quando nel finale Zappacosta colpisce un palo clamoroso da ottima posizione.