Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

domenica 19 ottobre 2025
Milan da solo in vetta alla classifica di Serie A: battuta la Fiorentina a San Siro in rimonta per 2-1, vantaggio dei viola con Gosens e poi la doppietta di Leao, prima con un'azione personale e poi con un rigore sul finale di partita. Già al 5' Milan pericoloso con Tomori che calcia alto, rendendo chiara la strategia del gruppo di Allegri: segnare il prima possibile visto che in palio c'è la vetta della classifica di Serie A in solitaria. Ci riesce quasi Pavlovic al 21' dopo un calcio piazzato ma la palla va sopra la traversa. Al 53' ci prova Nicolussi Caviglia, la palla va fuori. Ma la partita si sblocca poco dopo a favore dei Viola con il gol di Gosens al 55' che approfitta di una repinta maldestra di Maignan su lancio lungo di Fagioli che trova Ranieri: pasticcio della difesa rossonera. A riequilibrare i conti ci pensa Leao da lontano al 63', al suo primo gol in questa stagione. Al 76' De Gea salva la Fiorentina dopo il gran calcio di Gimenez che sfiora il raddoppio del Milan. All'81' Gimenez viene atterrato in area da Parisi, un passaggio a Var decide per il rigore, e giallo a Parisi: calcia Leao, gol e Milan primo in classifica. Sei i minuti di recupero.

