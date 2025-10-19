Appendino e la lite a porte chiuse con Conte e Taverna: il retroscena

Il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, durato oltre sette ore, si è trasformato in un "processo" alla ribelle Chiara Appendino, accusata di aver chiesto una "postura diversa" e "non così appiattita sul Pd" dopo le sconfitte alle regionali. La riunione, non trasmessa in streaming come il Movimento predicava agli esordi, ha visto interventi duri dei venti membri del parlamentino, passati da critiche affettuose a accuse di tradimento in un momento critico, a un mese dalle elezioni in Campania.

Giuseppe Conte, come riporta Repubblica in un retroscena sulla resa dei conti grillina, ha formulato il capo d’imputazione più grave: "Chiara io rispetto la tua posizione, e mi batterò sempre affinché tu la possa esprimere liberamente, ma mi spieghi che vuol dire avere una postura diversa? Ti sei dimenticata delle manifestazioni che abbiamo fatto contro il riarmo europeo a Strasburgo e all’Aja, del fatto che siamo stati noi a trascinare il Pd su Gaza? Non capisci che così fai un danno enorme al Movimento e soprattutto a Roberto Fico?".Appendino, isolata senza "appendiniani" nei gruppi dirigenti, ha trovato solo il sostegno del deputato Antonino Iaria. La sua richiesta di un ritorno alle origini "antisistema" del Movimento, lamentando che "sembra che ci siamo normalizzati", ha ricevuto una risposta beffarda da Conte: "Senti Chiara, tu sei stata sindaca di Torino, io ho fatto il presidente del Consiglio, facciamo ridere se torniamo quelli antisistema. Piuttosto siamo e possiamo essere ancora di più una forza di cambiamento, ma per cambiare devi poter incidere".