Alessandra Todde, la Corte dei Conti indaga sui 68mila euro dati alla festa del Fatto

Occhi puntati sulla giunta Todde. La Corte dei Conti ha avviato un procedimento per far luce sui 68.235 euro autorizzati dalla grillina Alessandra Todde ad agosto per la Festa del Fatto Quotidiano tenutasi a settembre. L'obiettivo - a detta della presidente della Regione Sardegna - era promuovere il progetto dell’Einstein telescope, con la candidatura della miniera di Sos Enattos. Eppure adesso la Corte dei Conti della Sardegna ha avviato un procedimento e chiesto alla Giunta Todde di chiarire la vicenda fornendo tutta una serie di documenti.

La Procura generale ipotizza "l’utilizzo indebito di risorse pubbliche". Tra i documenti chiesti dalla magistratura contabile alla Regione ci sono "gli atti con cui è stato deciso l’affidamento del predetto servizio di promozione", ma anche le carte "contabili attestanti le spese sostenute" nonché "le valutazioni preliminari sul possibile ritorno di visibilità istituzionale" e "un resoconto a posteriori".