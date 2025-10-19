Jannik Sinner, sapete quanto vale la racchetta? Roba da non credere

Tra i regali arrivati a Jannik Sinner dopo la vittoria del Six Kings Slam anche una racchetta. Ma non una racchetta qualsiasi. A Riad il numero due al mondo ha ricevuto un prezioso cadeau degli organizzatori: una racchetta d'oro, del valore di 250mila euro. Uno dei tanti doni che hanno arricchito il patrimonio del tennista altoatesino che si appresta a chiudere l'anno ancora da Paperone.

L'Ansa parla di sei milioni di dollari (5 milioni e 150mila euro) per la vittoria (incluso il milione e mezzo garantito come gettone di presenza) si aggiungono ai guadagni stellari che, tra montepremi di tornei vinti e sponsor a pioggia, fanno del campione di tennis mr. 100 milioni. E se il torneo-esibizione organizzato in Arabia Saudita non dà punti per la classifica ATP, certamente permette cospicui guadagni. Non è un caso se Carlos Alcaraz nutre un po' di invidia per aver perso la finale contro l'avversario per eccellenza.