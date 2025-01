Nek e Bianca Guaccero, accoppiata vincente

Klaus Davi 13 gennaio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Dalla strada al palco”) Riparte a pieno ritmo la stagione televisiva e il varietà di Rai 1 continua a mettere a segno buoni risultati. Venerdì sera Bianca Guaccero e Nek, protagonisti del talent show frutto dell’ingegno di Carlo Conti, han totalizzato il 19% di share superando i 3 milioni di spettatori e andando oltre le stime dei centri media.

Sicuramente ha contato il traino dell’ultima fenomenale edizione di Ballando con le stelle che ha incoronato vincitrice proprio la Guaccero, ma apprezzata è stata anche la performance di Nek, ormai a suo agio alla conduzione di questo format di cui è padrone di casa fin dalla prima edizione. La ratio dello show ricorda da vicino il percorso di gruppi come i Maneskin in Italia ma anche di una star globale come Ed Sheeran, ovvero artisti che si esibiscono in strade, piazze, metropolitane vengono individuati e lanciati verso un possibile successo.

C’è quindi spazio per tutti, dai cantanti ai giocolieri, dai violinisti ai saltimbanchi e ai ballerini, anche per una ragazza sordomuta che traduce i testi delle canzoni nel linguaggio dei segni e balla come se ascoltasse veramente la musica: una prestazione emozionante e commovente che ha portato a picchi del 22% e al passaggio alla finale della giovane Giorgina insieme al violinista Pierpaolo e al tenore Antonio.