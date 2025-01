Emanuela Aureli, "spettacolo rimandato": il gravissimo lutto che ha colpito l'attrice

14 gennaio 2025 a

a

a

"Mamma mia adorata, che colpo al cuore": lutto per l'attrice Emanuela Aureli, che ha comunicato la perdita della madre con un post su Instagram. Un dolore troppo forte che l'ha portata a rimandare il suo spettacolo, "Mamma...ho perso l'Aureli", in programma il 13 gennaio al cine-teatro di Olimpia di Campobello di Mazara del Vallo, in Sicilia. La dedica della Aureli, poi, è andata avanti così: "Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli, le carezze più belle, una dolcezza unica". A corredo uno scatto della donna. Sotto il post molti del mondo dello spettacolo, da Mietta a Orietta Berti, le hanno inviato messaggi di vicinanza: "Condoglianze cara".

"Senza di te nulla sarà più come prima - si legge ancora nella dedica dell'attrice -. Sarai per sempre dentro di noi. Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace". A dare la notizia sullo spettacolo rimandato è stato il comune di Mazara, che al momento però non ha ancora comunicato una nuova data per l'evento. Lo show, che vede la Aureli come protagonista insieme ai personaggi che l'hanno resa famosa, è un racconto di aneddoti e curiosità, come quella di essere diventata mamma.