Sinner, Vagnozzi choc: "Chi si sente in pericolo adesso"

Coach Vagnozzi in una lunga intervista al Corriere mette le cose in chiaro: Jannik Sinner non avrà alcun vantaggio nel suo rientro agli Internazionali di Roma: "Onestamente sono rimasto sorpreso sentendo dire, da qualcuno del settore, che questi tre mesi sono stati quasi un vantaggio… Non ho mai visto nessun tennista prendere una pausa volontaria dall’Australia fino a Roma… Abbiamo provato a vedere il bicchiere mezzo pieno e a risvoltare in positivo qualcosa che nessuno si augurava. Sappiamo che arriviamo qui senza partite: negli ultimi cinque mesi Jannik ha praticamente giocato solo due tornei, le Atp Finals e l’Australian Open. Non esattamente l’avvicinamento ideale a Roma! Io di vantaggi non ne vedo. Detto ciò, le prime partite saranno fondamentali per riprendere il ritmo. L’obiettivo, qui a Roma, è farne il più possibile in vista del Roland Garros".

Poi parla di come Jannik ha affrontato questa situazione: "È completamente diverso. Quando ti fai male sai di non poter giocare tornei. In questo caso invece avevamo un giocatore, Jannik, che adora la competizione e i tornei, eppure non poteva partecipare. È stata dura per lui sapere che tutti gli altri continuavano a giocare. Ha dovuto accettarlo".