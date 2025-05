Inter-Barcellona, blaugrana impazziti: "La Uefa deve indagare"

Una Inter epica. C'è poco altro da dire. Ma il Barcellona ha immediatamente attaccato la direzione di gara subito dopo il fischio finale con dichiarazioni che poco hanno a che fare con la sportività e con chi dovrebbe riconoscere la sconfitta e i meriti degli avversari: "Pensiamo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro non siano state a nostro favore. Però non voglio parlarne troppo perché non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra. Ho detto a Marciniak cosa penso, ma non lo ripeterò qui", ha affermato il tecnico blaugrana Flick in conferenza stampa.

Pedri ci va giù durissimo: "L'UEFA dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco". Insomma nel mirino non ci sarebbe solo l'arbitro Marciniak, ma anche i due olandesi in sala Var, Dennis Higler e Pol van Boekel. Eric Garcia poi affonda il colpo: "Non so cosa ci sia che non va in questo stadio. Sono venuto qui tre volte e, per un motivo o per l'altro, o per circostanze impreviste, le cose non sono andate come volevamo. Sappiamo tutti cos'è successo con questo arbitro l'ultima volta che siamo venuti qui". E sui social i tifosi dell'Inter definiscono vergognoso l'atteggiamento del Barcellona a fine gara.