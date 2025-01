Casa a Prima Vista, "sta cercando a Roma": clamoroso spoiler di Andrea Pellizzari

15 gennaio 2025 a

I telespettatori di Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real time, non dovranno attendere molto prima di assistere alla quarta stagione del programma. Le riprese sono già in corso, così come le registrazioni delle puntate. Il fischio di inizio è previsto per l'inizio del mese di febbraio, poco dopo quanto annunciato alla presentazione dei palinsesti televisivi. Così scopriremo chi, tra la squadra romana e quella milanese, avrà la meglio in questa attesissima quarta stagione dello show.

Intanto dalla sala di registrazione stanno già arrivando i primi spoiler. Tra i volti meno noti di Casa a Prima Vista, c'è anche Andrea Pellizzari. La iena, celebre per le sue interpretazioni nei panni di "Mr. Brown, presta la voce per lo show in onda su Real Time. Lui è a tutti gli effetti il narratore dello show. E nell'attesa della quarta stagione ci ha regalato un piccolo spoiler di una puntata.

"Vi porto nel backstage". Corrado Sassu, cosa non avete mai visto di Casa a Prima Vista | Video

"Giulia e sua mamma Mina cercano un grande appartamento da dividere - si sente nel video postato su Instagram da Pellizzari -. Un quartiere molto amato per la sua posizione strategica. A un passo dal Gianicolo e dal Vaticano a Est. Ben servito dai mezzi di trasporto, permette di raggiungere semplicemente i principali punti di interesse della città, fra cui i migliori parrucchieri". Subito dopo, il narratore si volta verso la telecamera e mostra i suoi lunghi capelli grigi. E, in sovrimpressione, appare la seguente scritta: "... mi sa che è proprio lì che devo andare...".