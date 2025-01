Emanuele Filiberto, la sconcertante rivelazione sul bidet: "Non mi vergogno a dirlo..."

16 gennaio 2025 a

Emanuele Filiberto di Savoia è un fiume in piena. L'erede della corona d'Italia ha parlato della sua vita privata, svelando alcuni dettagli curiosi che sono destinati a far discutere. In un'intervista rilasciata a Repubblica, Sua Altezza ha confessato di aver perso la verginità "con una prostituta". E di avere una relazione aperta con sua moglie Clotilde Courau: "Con mia moglie viviamo separati, ma ci vogliamo bene lo stesso. Non voglio sapere se lei mi tradisce, nemmeno Clotilde mi chiede se mi vedo con qualcuna. Sappiamo solo che quando stiamo insieme siamo felicissimi".

Un rapporto complicato, quello di Emanuele Filiberto, con il sesso femminile. L'erede di casa Savoia ha raccontato che in passato una sua ex fidanzata ha provato a ucciderlo. Ma per fortuna la tragedia è stata evitata. "Una fidanzata, Natasha, mi tirò una bottiglia di whisky - ha spiegato -. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa".

"Abbiate pietà, lasciate stare mio padre": lo sfogo di Emanuele Filiberto

Poi la confessione più scioccante, soprattutto per l'erede di chi ha contribuito a unire l'Italia e gli italiani. Emanuele Filiberto non usa il bidet. Anzi, non lo ha mai usato. "Ho sempre vissuto senza bidet - ha raccontato Emanuele Filiberto - è roba italiana e sono sicuro che più del 50% degli italiani non lo usa, ma provano vergogna e non lo dicono".