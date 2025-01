Affari tuoi, la pacchista Sara respinge De Martino: cala il gelo in studio

18 gennaio 2025 a

"Comincio a emozionarmi... Ti avvicini... Cosa ti avvicini a fare". Momenti di profondo imbarazzo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A respingere il conduttore, in una vera e propria crisi emotiva (e sentimentale) è la povera Sara da Trieste, pacchista del Friuli Venezia Giulia con in mano la scatola numero 6.

Il concorrente Enrico dal Lazio e la moglie Barbara chiamano proprio lei in un momento topico della loro partita. Dopo un inizio molto fortunato, che li porta anche a rifiutare un'offerta lampo del Dottore da 38mila euro (non male, decisamente) le cose iniziano a cambiare. La tensione sale, ma mai quanto quella di Barbara. Chiamata in causa, si presenta: "Responsabile di un negozio di abbigliamento". Poi inizia ad arrossire e De Martino la prende simpaticamente in giro: "Già ride".

Sara va letteralmente in tilt: "E' che comincio a emozionarmi, poi ti avvicini, ti avvicini, ma cosa ti avvicini a fare?". De Martino le volta le spalle alla velocità della luce e torna verso il centro dello studio: "M'allontano, vediamo se da qua non ridi". Gelo siderale, tra le risate un po' nervose degli altri pacchisti. "Va bene così?", le domanda ancora il padrone di casa. Alla fine, nel pacco della triestina c'erano 30mila euro.

Per la cronaca, la puntata finirà maluccio: Enrico e Barbara arrivano alla fine con 500 euro da una parte e 15mila dall'altra, dopo aver rifiutato ancora 28mila euro. Scopriranno, amaramente, di avere nelle mani proprio 500 euro dopo aver rifiutato pure il cambio-pacco, che a giochi fatti si sarebbe rivelato ben più redditizio. E sui social, come di consueto, è raffica di critiche e sfottò feroci.