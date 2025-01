Sanremo 2025, "Gerry Scotti e...". Carlo Conti, rumors clamorosi Rai-Mediaset

19 gennaio 2025 a

a

a

Eccola qua, la "carta coperta" in mano a Carlo Conti: si chiama Gerry Scotti. Con ogni probabilità sarà lui, big di Mediaset, a salire sul palco del Festival di Sanremo 2025 nella serata d'esordio di martedì 11 febbraio .Un altro clamoroso caso di "gentile prestito" del Biscione alla concorrenza della Rai.

"La prima serata, molto istituzionale, dedicata ai trenta Big in gara, condurrò da solo... a meno che non riesca a convincere due amici storici", aveva detto qualche sera fa Conti al Tg1, quando aveva svelato i nomi dei co-conduttori del Festival. Tutti avevano pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, con cui Carlo componeva una "banda" di toscanacci fin da ragazzino, ai tempi delle tv locali.

Ora però arriva un'indiscrezione sul primo dei due. Secondo Dagospia si tratterebbe invece di Gerry Scotti, che arriverebbe nella serata d'esordio nell'ambito di una sorta di patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. Non nuovo, perché tutti ricordano lo sbarco a Sanremo di Maria De Filippi in persona nel 2009, accanto a Paolo Bonolis. I

Insieme a Scotti, altre voci portano a un altro volto Mediaset, proprio Bonolis. Fonti ben informate aggiungono il nome di Jovanotti, sempre per l'esordio. Ci sarà (a sorpresa) Bianca Balti, confermate le indiscrezioni sulla presenza nelle diverse serate di Geppi Cucciari, Katia Follesa, Mahmood, Alessia Marcuzzi, all'Ariston arrivano anche Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.