Sanremo 2025, "per chi siamo in trattativa": la bomba di Carlo Conti

"Siamo in trattativa per un ospite internazionale": Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival di Sanremo, lo ha detto al punto stampa dei pre-ascolti dedicato ai giornalisti del settore. "A ogni sera ho cercato di dare un sapore diverso - ha proseguito Conti - la prima sera è quella con gli amici, perché mi risuonano ancora le parole di Ezio Bosso che ospite all’Ariston disse: la musica è come la vita, si fa insieme. Questa cosa dell’insieme mi è rimasto". Su uno di loro, Gerry Scotti, che potrebbe condurre con lui la prima serata, il conduttore ha detto: "E' un mio amico come lo sono Pieraccioni e Panariello e tanti altri. Sto ancora cercando di convincerli".

Poi, sarà la volta della modella Bianca Balti, di Malgioglio e di Nino Frassica. La terza serata, invece, vedrà sul palco dell'Ariston Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Mentre nella quarta serata ad affiancare Conti saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato l’appuntamento finale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Commentando queste numerose e importanti presenze, Conti ha detto scherzando: "Così lavoro meno io". Intanto sono stati annunciati come super ospiti della prima e della seconda serata rispettivamente Jovanotti e Damiano David, ex frontman dei Maneskin.

Infine, sui 30 big in gara: "Avevo detto che avrei fatto un festival con 24 brani in gara, poi ne ho scelti 30, ma almeno altri 6 potevano entrare nella lista. Sono tutti meritevoli e alcune scelte sono orgoglioso di averle fatte, sono mie scommesse: non ho subito nessuna pressione, meno che mai dalle case discografiche. Preferisco un ospite in meno e 2 o 3 canzoni in più. Meno monologhi e più musica". E ha sottolineato che "se il risultato è una varietà d interpreti e suoni, credo sia giusto tenerli tutti".