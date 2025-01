Affari Tuoi, nel pacco c'è un bicchiere di troppo: Stefano De Martino beccato così

Roberto Tortora 21 gennaio 2025 a

Nel pacco questa volta c’era… un bicchiere di vino di troppo! Parliamo di Stefano De Martino e del suo successo con Affari Tuoi, programma portato alle stelle con la sua conduzione. Questa volta, però, erano più “affari suoi”, ma non è potuto sfuggire ad alcune fan al di fuori di un locale di Roma e si è dovuto concedere per foto e video che, poi, sono puntualmente finite su TikTok.

Il problema, però, è che il buon Stefano era, come dire… brillo e senza esitare si è diretto verso le ragazze, sì, ma con uno sguardo ed un sorriso un po’ confusi: quando il gruppetto gli ha chiesto di mettersi in posa, lui ha rivolto la testa dall'altro lato rispetto a dov'era chi avrebbe scattato la foto. Quindi, la ragazza accanto a Stefano ha detto: “Da questa parte... Ha bevuto un po', perdoniamolo... Grande ilarità tra le amiche, scoppiate a ridere, e anche De Martino è sembrato divertito dalla situazione, pur non proferendo parola, evidentemente avvolto dall’inebriamento alcolico.

È un momento d’oro per il conduttore napoletano, che ha conquistato cuore ed ascolti degli italiani: la sua nuova versione di Affari tuoi, condita da leggerezza, ironica, canti, balli, ricchi premi e cotillons è seguita ogni sera da milioni di persone. Stefano non piace solamente perché sa intrattenere bene il pubblico e ha un tempismo perfetto in fatto di battute, ma anche perché - come precisano spesso i concorrenti – “ha un cuore d'oro ed è una persona davvero umile e disponibile”. Vero e proprio showman, De Martino si concede spesso a selfie con i suoi fan, ma nell’ultima occasione, prontamente immortalato in un video su TikTok, è apparso leggermente su di giri. Non c’è solo Affari Tuoi, però, perché Stefano De Martino sta per tornare anche in prima serata con il suo show "Stasera Tutto è Possibile", che ricomincerà il prossimo 28 gennaio su Rai 2. Alcuni volti noti del mondo dello spettacolo si cimenteranno in sfide improbabili facendo divertire il pubblico in studio e quello a casa. Per la gioia di mamma RAI.