Affari Tuoi, Alessio stravolto per nonna Lucia: "Il mio sogno..."

Ancora qui, altro giro e altra puntata di Affari Tuoi. Ma ancora per poco: vi parliamo dell'emissione di giovedì 26 giugno, terzultima della strepitosa stagione condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Strepitosa in termini di share, certo, ma anche e soprattutto in termini di empatia con il pubblico: il primo anno del post-Amadeus non si è chiuso alla grande, ma alla grandissima.

Tant'è veniamo alla partita. In gioco, a misurarsi con la sorte e con il Dottore, c'è Alessio, 33 anni, originario di Cusano Milanino, in Lombardia, alle porte di Milano, il comune che diede i natali a Giovanni Trapattoni. Soprannominato “o Track” da Stefano De Martino, Alessio ha raccontato qualcosa di sé prima di iniziare la partita: "Vengo da Cusano Milanino, ho 33 anni, convivo con Giorgia, che amo alla follia. Abbiamo una bimba di 2 anni, lavoro da 7 anni all'Ospedale come tecnico impiantista nella centrale gestione emergenze". Accanto a lui durante il gioco la nonna Maria Michela, affettuosamente Lucia.

Il gioco è partito con sei pacchi subito eliminati: 1 euro, 30mila euro, 50mila euro, 5mila euro, 5 euro e il pupazzo Gennarino. Durante i primi momenti, Alessio ha condiviso anche un ricordo personale: "Amo Napoli, sentivo sempre le canzoni neomelodiche. Mio padre è nato a Salerno". Dopo questa riflessione, è arrivata la prima offerta del Dottore: 40mila euro. "Sono tanti, però andiamo avanti", ha detto Alessio prima di rifiutare e distruggere l’assegno.

E ancora avanti, anche se purtroppo Alessio apre i pacchi da 100mila e 300mila euro. Il Dottore ha quindi offerto un cambio pacco, che Alessio ha accettato: ha scambiato il pacco 20 con il 15, scoprendo che nel suo c'erano 10mila euro. Dunque a stretto giro di posta ha eliminato i pacchi da 200 euro e 0 euro. La nuova offerta è stata di 20mila euro, ma anche questa è stata respinta con un altro gesto deciso: tritare l’assegno.