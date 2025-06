Affari Tuoi, dramma-Alessio: lo zio morto e i 300mila euro, atroce in studio

Si avvicina la conclusione della stagione di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della sorte e del Dottore, il primo anno sotto la guida di Stefano De Martino, che ha portato il format in onda su Rai 1 a livelli di share ancor più stratosferici rispetto a quelli a cui ci aveva abituati. La puntata in questione è quella di giovedì 26 giugno, dove a misurarsi con la sorte tocca ad Alessio, in rappresentanza della Lombardia, anche se il soprannome è napoletano che più napoletano non si può: "'o track", il tutto per la sua somiglianza con un personaggio della serie Mare Fuori. Alessio è stato accompagnato nell'avventura tra i pacchi dalla nonna Maria Michela, detta Lucia. Una presenza determinante: è lei, infatti, a spingerlo costantemente a non fermarsi e a osare. Il duo parte dal pacco numero 20, mentre la specialità regionale, portata come sempre da Thanat, è una bottiglia di Franciacorta. La prima tornata di pacchi si rivela piuttosto positiva: sebbene vengano eliminati 5mila, 30mila e 50mila euro, il podio resta intatto. Il Dottore propone subito un'offerta importante: 40mila euro. Ma Alessio, sostenuto dalla nonna, declina e sceglie di proseguire. Il primo colpo duro arriva con l’uscita dei 100mila euro.

Il momento più toccante della serata arriva quando Alessio sceglie il pacco del Trentino. La scelta non è casuale: si tratta di una regione legata ai suoi ricordi, perché lì faceva spesso giri in moto con uno zio - figlio della nonna - tragicamente scomparso proprio in un incidente stradale. Con dolore e sorpresa, ecco che si scopre che in quel pacco si nascondono i 300mila euro. È un duro colpo, ma Alessio non si arrende e accetta il cambio pacco, lasciando il numero 20 per il numero 15. Quando apre il 20, scopre che conteneva 10mila euro: un piccolo sollievo. In gioco restano i 200mila e i 75mila euro. Il Dottore torna con una proposta di 20mila euro. Alessio tentenna, ma è la nonna a dargli la carica: “Vai avanti”, gli dice, e lui la segue. Il pacco successivo è blu, buone notizie. Poi arriva un’offerta di cambio: è il Dottore a metterlo alla prova. Ma anche stavolta Alessio rifiuta. Purtroppo, il colpo successivo è devastante: escono i 200mila euro. Ora l’obiettivo diventa centrare i 75mila, unica cifra importante rimasta. Il Dottore ne approfitta, e per ben tre turni propone solo 10mila euro. Alessio è tentato di accettare, ma ancora una volta la nonna interviene: “Vai avanti”. Lui si fida e straccia l’assegno. I pacchi seguenti eliminano i 15mila, i 50 e i 100 euro. La strategia della nonna sembra dare i suoi frutti. Restano tre pacchi: due rossi (20mila e 75mila euro) e un blu (10 euro). Il Dottore rilancia con 20mila euro. Stavolta, però, Alessio è indeciso. Maria Michela non cambia rotta: vuole continuare. Ma Alessio decide di fermarsi e accetta l’offerta. Alla fine, il pacco 15 — quello con cui ha concluso la partita — conteneva proprio 20mila euro. Nessun rimpianto, quindi. Anzi, un discreto bottino.

