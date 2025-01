Sanremo 2025, non solo Gerry Scotti: Carlo Conti conferma tutto, chi lo affianca nella prima serata

22 gennaio 2025 a

Gerry Scotti e Antonella Clerici saranno i co-conduttori di Carlo Conti durante la prima serata del festival di Sanremo. A confermarlo è stato proprio il conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse mentre era in collegamento telefonico con E' sempre mezzogiorno, la trasmissione della Clerici su Rai 1. Gerry e Antonella, dunque, sono i due "amici di lunga data" che Conti aveva promesso sarebbero stati con lui sul palco dell'Ariston. Un cast eccezionale per la serata inaugurale, che vedrà anche Jovanotti come super ospite.

L'indiscrezione su Scotti, inizialmente lanciata da Dagospia, è stata così confermata. Il volto storico di Mediaset, che in questi giorni è impegnato con Io Canto Senior su Canale 5, è pronto al debutto sanremese. Già in passato, comunque, aveva dichiarato che, qualora fosse arrivata una proposta per il festival, il suo editore Pier Silvio Berlusconi non avrebbe avuto nulla da dire. Tra l'altro, qualcosa di simile è già avvenuta nel 2017, quando Mediaset diede il via libera alla partecipazione a Sanremo di Maria De Filippi, sempre al fianco di Carlo Conti. Senza contare che poi nella storia del festival ci sono tanti altri precedenti. Difficile non notare, infine, come sul palco dell'Ariston ci saranno i conduttori di due format molto simili, ovvero Io Canto Senior e The Voice Senior.