Sanremo 2025, "ecco chi vince il Festival": l'intelligenza artificiale rovina la festa

Manca sempre meno al Festival di Sanremo, il grande evento della canzone italiana. Il presentatore e direttore artistico Carlo Conti ha già svelato chi saranno i suoi co-conduttori e chi, invece, i super ospiti della serata. Nel frattempo, alcuni fortunati giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anticipo i brani in gara. E, ognuno di loro, ha stilato una personale classifica di tutte le canzoni. Chi vincerà questa edizione di Sanremo? Difficile dirlo, a meno che non si consulti ChatGPT.

Un giornalista di Fanpage è stato invitato dal festival per ascoltare in anteprima le canzoni. In seguito, ha dato in pasto a ChatGPT tutte le informazioni necessarie per stilare una speciale classifica nel tentativo di provare a predire chi sarà il vincitore di Sanremo 2025. Il modello di ChatGPT utilizzato per creare la classifica è ChatGPT-4o, una delle ultime versioni in commercio di ChatGPT, il chatbot delle meraviglie creato da OpenAI.

Al primo posto c'è Simone Cristicchi, che ha ottenuto un punteggio altissimo: 9,5. A seguire, Giorgia (9), Brunori Sas (9), Massimo Ranieri (8,5) e Francesca Michielin (8,5%). Staccatissimi i rapper: Tony Effe e Fedez - protagonisti di un bel dissing - sono appaiati al 22esimo e al 26esimo posto; Emis Killa, invece, è l'ultimo classificato.