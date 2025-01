Fabio Fazio cade nella botola? "Porca tro***", panico in studio (e la frase "rubata")

Roberto Tortora 27 gennaio 2025 a

Ricordate quando, un po’ di tempo fa, il povero Giucas Casella era inciampato in malo modo dietro al “tavolo” di Fabio Fazio durante la consueta appendice televisiva di Che Tempo Che Fa sul Nove? Ecco, in quell’occasione il conduttore si era fatto grasse risate con i suoi ospiti, mostrando anche il replay dell’episodio e affidando alla testimonianza di Simona Ventura la spiegazione di quanto accaduto. Uno sgabello mal riposto avrebbe causato la caduta del mago Giucas.

Il destino, però, spesso sa essere infingardo e, questa volta, lo scivolone è capitato proprio a Fabio Fazio durante l’ultima puntata del suo show. In un momento topico, oltretutto, per la presenza del cantautore ed amico Claudio Baglioni.

Dopo aver cantato Strada Facendo, Baglioni ha raccolto l’applauso del pubblico in studio e un abbraccio con Fazio. A quel punto, mentre riemergeva in superficie dal pavimento la scrivania/acquario dalla quale il conduttore savonese conduce le sue solite interviste, Fazio ha rischiato una brutta caduta, scampata per miracolo.

Panico in studio, al punto che si è visto nitidamente che una persona, tra il pubblico, è stata inquadrata mentre, sorpresa, ha esclamato un “porca t***a”. Il conduttore è riuscito a evitare la caduta, anche grazie all'aiuto di un assistente di studio intervenuto in suo soccorso. Fazio, alla fine, ha precisato: "Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla, ma in questi giorni sento, come dire... un minimo di... sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene".

E Baglioni gli ha chiuso la battuta: "Qualcuno che te la tira!". Fazio replica: "Ecco. Ma scampato pericolo". E, a chi gliela sta tirando, dice: "Ah-ha!". La notizia positiva di serata, invece, è stata il ritorno in studio di Filippa Lagerback, assente nella puntata precedente a causa della scomparsa della madre, Margaretha Lind, proprio a poche ore dalla diretta.