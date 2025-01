Sanremo 2025, Affari Tuoi non andrà in onda dall'11 al 15 febbraio: cosa salta nel palinsesto Rai

Roberto Tortora 28 gennaio 2025 a

Il Festival di Sanremo, come ogni anno, fagocita tutto il resto e, anche quest’anno, non farà eccezione. La settimana prescelta, per non andare in conflitto con la Coppa Italia in chiaro su Mediaset, è quella che va dall’11 febbraio fino al 15 e anche la RAI ha già pensato a come riordinare il suo palinsesto, per non creare alcuna minima concorrenza nella programmazione. Le serate all’Ariston inizieranno intorno alle 20:30, come sempre, trasmesse in diretta su RAI 1. Giocoforza, verranno messe da parte fiction, programmi e altri appuntamenti fissi. Insomma, il solito palinsesto della prima rete cambierà. Il pubblico delle reti pubbliche sa già che durante la settimana del Festival quasi tutti i programmi delle tre reti statali si concentreranno su ciò che accade dentro e fuori dall’Ariston.

La prima fiction sacrificata sarà… sarà… sarà… (citazione fantozziana, ndr) “Il conte di Montecristo” che si concluderà, con la quarta e ultima puntata, il 3 febbraio. Stesso discorso per “Blackout 2”, la cui ultima puntata sarà trasmessa il 4 febbraio. L’appuntamento con “Che Dio ci aiuti 8” sarà invece posticipato e andrà in onda il 20 febbraio. Anche la puntata di “Un passo dal cielo 8” subirà uno slittamento.

Lo stop principale, però, riguarda uno dei programmi di punta della tv di Stato, cioè “Affari Tuoi”, il game show dei record condotto da Stefano De Martino, che non andrà infatti in onda nella fascia dell’access prime time. La RAI, per quelal fascia, ha scelto di dare spazio al “PrimaFestival”, una striscia quotidiana in onda dopo il telegiornale delle 20:00, con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Come sempre, dopo la fine della kermesse canora, la successiva puntata di Domenica In andrà in onda direttamente dal Teatro Ariston, con gli artisti in gara che si esibiranno nuovamente e risponderanno ai giornalisti. Anche “La Vita In Diretta” sarà interamente dedicata al Festival di Carlo Conti, mentre “La Volta Buona” di Caterina Balivo approderà all’Ariston solo durante la puntata speciale del sabato, prima della finalissima. Stesso destino per “Playlist”, talk musicale di RAI2 condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato. Tutto il mondo, dall’11 al 15 Febbraio, sarà a Sanremo.