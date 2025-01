Emanuele Filiberto e le corna: "Stanno per uscire le foto". Weekend di passione, beccato con lei

30 gennaio 2025 a

a

a

Un romantico weekend a Siviglia quello che Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe trascorso con l’imprenditrice messicana Adriana Abascal, tre matrimoni alle spalle e madre di tre figli. Lo riporta il settimanale Oggi, che ricorda come il principe sia sposato dal 2003 con l’attrice francese Clotilde Courau. La notizia e le prime immagini del loro incontro erano già uscite nelle settimane scorse sempre su Oggi. Nel numero in edicola da questa mattina, giovedì 30 gennaio, ci saranno nuove foto a documentare il presunto nuovo legame.

Negli scatti in questione, Emanuele Filiberto, 52 anni, e Adriana, 54, si bacerebbero ai margini della sfilata di moda flamenca a cui entrambi hanno partecipato. Il giorno dopo l'evento, poi, i due avrebbero passeggiato alla luce del sole, mano nella mano. Infine, prima di tornare a casa, si sarebbero salutati con trasporto all’aeroporto. Per quel che riguarda il rapporto con Clotilde Courau, il Savoia qualche tempo fa a Belve aveva detto: "I tradimenti purtroppo sono successi, poi ecco le spiegazioni e anche i perdoni. Ma esistono grandissimo amore e rispetto tra di noi, così tanto da superare le infedeltà", A Verissimo invece: "Se c’è amore, il sentimento vince sulla scappatella. Noi ci perdoniamo ogni giorno. Io ho fiducia in Clotilde e lei in me. Abbiamo grande complicità e il nostro matrimonio, come per tutti, ha avuto momenti difficili. Ma quelli gioiosi sono stati di più: non rimpiango un secondo della mia vita con Clotilde, siamo cresciuti insieme".