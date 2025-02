Ilary Blasi, "guarda cosa ti ho portato": il water automatico che la fa impazzire

01 febbraio 2025 a

Ilary Blasi si gode qualche giorno di relax ad Amsterdam co suo fidanzato Bastian Muller. Insieme a loro anche la figlia maggiore della conduttrice, Chanel Totti, e qualche amica, come la manager Graziella Lopedota. La vacanza sembra essere molto divertente, come si può notare dalle storie pubblicate su Instagram. In un video postato dalla Blasi, per esempio, si vede la sua manager che mostra il bagno e dice: "Guarda cosa ti ho portato. E non siamo nemmeno in Giappone". A quel punto viene inquadrato il water con la tavoletta che si solleva in automatico grazie ai sensori ultramoderni messi all'interno. Ilary ha commentato con le faccine che piangono dal ridere.

Da quando la Blasi fa coppia con Bastian, sono tanti i Paesi che ha visitato. Proprio in una recente intervista a Verissimo su Canale 5, la conduttrice aveva detto: "Spero di viaggiare ancora tanto, ci divertiamo!". Questa volta è toccato alla città di Amsterdam, dove Ilary ha già scattato foto mozzafiato. In una la si vede insieme al suo compagno, lei sorridente e lui un po' più serioso; in un altro scatto invece la si vede abbracciata alla sua Chanel, che indossa cappellino e cappotto pesante.