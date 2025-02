Affari Tuoi, il grave insulto per Chiara a telecamere spente: "Ma che c... ci va, spiccioli"

02 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è il turno di Chiara dal Piemonte. Nella puntata andata in onda sabato 1 febbraio la concorrente delude le aspettative di Stefano De Martino e casca nella trappola del dottore accettando un'offerta da 35.000 euro quando nel pacco finale c'erano ben 300.000 euro.

Una serata da dimenticare che ha replicato un copione che si sussegue da diverse puntate con concorrenti che hanno per le mani un vero e proprio tesoro che si lasciano sfuggire per due motivi ben precisi: per la paura di tornare a casa a mani vuote oppure per la smania di fare cambi di pacco durante la partita che spesso portano a una esito imprevisto e soprattutto sono un pass poco attraente per la regione fortunata. E così anche con Chiara il copione si è ripetuto. E sui social, a telecamere spente, dopo la fine della puntata, è scoppiato un vero e proprio putiferio. In tanti infatti hanno puntato il dito contro la concorrente accusandola di aver sbagliato praticamente tutto: "Ma perché ha accettato?? Ma vai fino in fondo! Molto peggio almeno per me accontentarsi per poi scoprire che il proprio pacco conteneva addirittura il massimo, peggio poi quando dietro ci sono pure sogni o segnali premonitori inascoltati", tuona un telespettatore su X. E ancora: "io mi chiedo che "c..." ci vanno a fare... giocare no "arraffare" due spicci si... bene". E c'è chi infierisce postando la foto della faccia di Chiara con un bel "male, male e male...".