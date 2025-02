Bianca Censori, "è nuda": come si è presentata ai Grammy Awards

03 febbraio 2025 a

Bianca Censori e Kanye West hanno dato ancora spettacoli sul red carpet dei Grammy Awards 2025. Come? Lei si è presentata alla kermesse di Los Angeles con un outfit che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. O meglio, la 30enne ha deciso di indossare solo una retina color carne che ha lasciato intravedere tutte le sue meravigliose curve. Lui, invece, ha indossato il classico abito nero con gli occhiali scuri.

La 30enne ha letteralmente sorpreso tutti i fotografi del red carpet. In un primo momento era arrivata nella postazione scatti con una pelliccia che le copriva tutta la parte superiore del corpo. Poi il colpo di scena: si è tolta la giacca e ha scoperto tutte le sue curve, rimanendo di fatta nuda. Una retina trasparente che è durata poco davanti ai fotografi. La coppia è stata infatti allontanata e portata all'uscita.

Bianca Censori è nata a Melbourne, in Australia, nel 1995. Ha origini italiane ed è laureata in architettura. È stata prima disegnatrice di gioielli, senza molta fortuna, poi dal 2020 ha iniziato a lavorare a Yeezy, l'azienda di abbigliamento e design di Kanye West. Dal 2022 lei e Kanye West fanno coppia fissa. Nel 2023 Bianca e il rapper sono stati fermati dalla polizia di Venezia con l'accusa di aver commesso "atti osceni in luogo pubblico", dopo aver visto West accoppiarsi con la moglie a bordo di un taxi che attraversava i canali.