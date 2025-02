Sanremo 2025, la bordata di Gasparri contro Fedez: "Perché, è un cantante?"

03 febbraio 2025 a

a

a

No, tra Maurizio Gasparri e Fedez, da tempo, non corre buon sangue. Stoccate e controstoccate, attacchi e contrattacchi. Recentemente, i due si erano "incrociati" anche nel corso di una puntata de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani. E anche in quell'occasione, ecco, non se le erano mandate a dire, pur mostrando una certa sportività.

E in questi giorni, il nome di Fedez è particolarmente ricorrente: mancano otto giorni a Sanremo 2025, dove sarà cantante in gara. Si è fatto un gran parlare del duetto con Marco Masini, con il brano Bella str***, che per molti è un riferimento neppure troppo velato a Chiara Ferragni. Poi le recenti, e pesanti, accuse della stessa Ferragni a Fedez. Insomma, il rapper riempie il dibattito mediatico.

Quale occasione migliore, dunque, per Maurizio Gasparri? Infatti il senatore di Forza Italia, l'occasione di sganciare un siluro contro Fedez, non se la fa sfuggire. Il contesto è quello informale di Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Continuano a romperci le palle...": Vittorio Feltri fa a pezzi Sanremo, la bomba del direttore sulla kermesse

I conduttori lo scatenano subito, chiedendogli se ritiene corretto che Fedez si esibisca all'Ariston, soprattutto dopo che Gasparri aveva criticato l'ipotesi che Emis Killa prendesse parte alla kermesse. E l'azzurro replica, sferzante: "Perché, Fedez è un cantante? Non lo sapevo, lui parla, non è un cantante...". Dopo la risposta elusiva, i conduttori rincarano: "Dunque è giusto che Fedez vada all'Ariston?". "Sul palco di Sanremo ci sono andati tutti, si va da Sergio Mattarella a Emis Killa. Io preferisco Mattarella", conclude Gasparri.