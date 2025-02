Sanremo 2025, la pazza idea di Alessia Marcuzzi: "Sono tentata, vorrei andare in platea..."

06 febbraio 2025 a

"Quando ho saputo che sarei diventata co-conduttrice ho chiamato Fiorello. Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene, speriamo". Alessia Marcuzzi ha raccontato in un'intervista rilasciata a Repubblica cosa è successo quando Carlo Conti, presentatore e direttore artistico di Sanremo, l'ha contattata per partecipare al Festival. Lei non riusciva a crederci. E ha dovuto reprimere le urla di gioia per non suscitare lo sdegno delle persone che erano nel negozio.

"Non ero in casa quando Carlo Conti mi ha chiamata - ha raccontato l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi - mi ha detto: 'Ti va di fare una festa alla finale di Sanremo?'. “'i piace l’idea, ma in che senso?'. Poi è stato tutto chiaro, ero pazza di felicità". Ma la Marcuzzi non sarà sola a Sanremo. Ad accompagnarla ci sarà suo figlio Tommaso e la sua mamma. "Mia figlia Mia sarà in settimana bianca - ha chiarito la conduttrice - volevo portare anche mia nonna, però avevo paura che si stancasse per il viaggio".

Alessia Marcuzzi, nel corso dell'intervista, ha ammesso di essere da sempre una fan del Festival di Sanremo: "Mi mancherà un pezzo di casa - ha spiegasto - per la finale, davamo i voti a tutti: miglior canzone, miglior look. Un aspetto casalingo che dovrò ricreare. Sarei tentata di andare in platea, distribuire i bigliettini e dire: votate".