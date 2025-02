Bianca Censori, completamente nuda ai Grammy? Parla il marito Kanye: "Abbiamo modificato quel vestito"

06 febbraio 2025 a

"Il primo red carpet di mia moglie ha aperto un mondo tutto nuovo": Kanye West torna a parlare della compagna Bianca Censori e della sua scelta di apparire completamente nuda, coperta da un mini vestito trasparente, ai Grammy Awards nei giorni scorsi. "Continuo a guardare questa foto così come guardavo lei con ammirazione quella notte", ha proseguito il cantante riferendosi alla foto allegata al suo tweet. Foto che lo ritrae insieme alla Censori sul red carpet dei Grammy. La moglie di Kanye ha fatto il suo ingresso all'evento con un lungo cappotto nero. Poi, posizionatasi davanti ai fotografi insieme al marito, ha lasciato cadere il soprabito, mostrandosi nuda alle telecamere.

Kanye ha spiegato di sentirsi "fortunato ad avere una moglie che è così intelligente, talentuosa, coraggiosa e sexy". "Si è presa una pausa mentre girava il suo primo film per fare un film nella vita reale - ha proseguito il cantante su X -. Abbiamo modificato quel vestito invisibile sei volte e, come per magia, puff, siamo scomparsi. Grazie a tutti quelli che hanno riconosciuto il nostro lavoro e ci hanno restituito l'energia che ci abbiamo messo per realizzare il vestito".

Bianca Censori, 30 anni, è un'architetta e designer australiana di origini italiane. E da quando è accanto al producer americano, 47 anni, non si fa che parlare di lei per via di alcune uscite a dir poco stravaganti. West, infatti, avrebbe spesso utilizzato la sua compagna per provocare. Un'operazione che ai Grammy è riuscita in pieno.

