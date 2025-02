Sanremo 2025, Gerry Scotti gela Antonella Clerici: "Taci va, sempre le solite..."

07 febbraio 2025 a

Sul profilo Instagram ufficiale di Sanremo 2025, è apparso un curioso video i cui protagonisti sono Antonella Clerici e Gerry Scotti alle prese con una videochiamata. I due conduttori affiancheranno Carlo Conti nella serata inaugurale del Festival di Sanremo e, per essere impeccabili, stanno cercando di coordinare i loro outfit. Già, il tempo stringe: l'esordio all'Ariston avverrà martedì prossimo, l'11 febbraio.

Ma torniamo al video. Non appena Gerry Scotti risponde alla chiamata, Antonella gli chiede con entusiasmo: "Ciao Gerry! Ti stai rimettendo in forma? Senti, ma la valigia è pronta?". Il conduttore, con la sua consueta ironia, replica: "Mi hai beccato nella mezz'ora di ginnastica guarda... Taci va, sempre le solite valigie che, poi, non sai mai cosa buttarci dentro. Sono un po' preoccupato, però, Antonella perché io chiamo Carlo e quello è sempre a pesca, farà il Festival della pesca", scherza sornione Gerry Scotti.

La battuta scatena una risata spontanea della Clerici che poi ha riportato la conversazione sul tema degli abiti. Gerry, infatti, le confida i suoi dubbi: "Allora, guarda, volevo parlare con lui ma mi sa che sei più adatta tu. Io volevo coordinare i tre vestiti: il mio primo, quello di paillettes, lo metto subito o dopo? Tanto per non metterlo uguale a te, se tu hai tanti lustrini, magari mi metto solo la giacca e non i pantaloni, poi, il floreale lo metto per secondo o aspetto più tardi?". Antonella, con prontezza, gli suggerisce: "Io il floreale lo metterei subito, siamo nella città dei fiori". Gerry Scotti coglie la palla al balzo per scherzare ancora: "Sì, ma non è che te lo metti anche tu il vestito floreale vero? Che, poi, sembriamo un negozio di fiori... Per la fine, poi, mi tengo quello bianco, spero che mi vada bene", conclude il conduttore Mediaset, in "prestito" per una serata a Sanremo.