Gira la Ruota e porta una Fortuna consistente a se stessa, al concorrente che vince e incassa, a Mediaset e a Gerry Scotty che un Mike Bongiorno preveggente definì, a suo tempo, «il mio vero, unico erede». La felice intuizione di riportare in luce il format che il papà storico del quiz propose fra il 1989 e il 2003, sta infatti dando frutti insperati anche nella versione “by Gerry”. Dopo la prima settimana di programmazione nell’access time di Canale 5, ha fatto dimenticare i deludenti risultati (dall’11.6% al 12.9% di share) dell’ultima settimana di programmazione di Striscia la Notizia.

Nelle prime quattro giornate i dati della Ruota stanno registrando una crescita costante: dal 21.9% di share della prima puntata, andata in onda lunedì scorso, si è passati al 25.4% della quarta, trasmessa giovedì. Sono stati 3.839.000 i telespettatori che hanno cercato di indovinare la frase misteriosa, mettendo così in difficoltà la concorrenza delle altre reti. In questi mesi estivi Rai1 aveva una certezza: Techeteche, format rinominato Techeteche Top Ten e condotto quest’anno da Bianca Guaccero. Errore grave: costei si intrufola fra i filmati storici e commenta, narra e fa battutine. Ma il segreto di questo programma deliziosamente nostalgico stava proprio nell’assenza di intrusioni. Bastavano i filmati storici, vere perle dell’archivio Rai. Risultato? Negli ultimi giorni il Techeteche Top Ten è passato dal 17.3% di share a un disastroso 13.4% registrato giovedì, con solo 2.011.000 di telespettatori davanti alla tv. In pratica è stato clamorosamente doppiato dalla Ruota.