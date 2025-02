Affari Tuoi, il pesante sospetto su Chiara Lucia: "Si è messa in tiro per Stefano De Martino"

08 febbraio 2025 a

a

a

Sabato 8 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della puntata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla new entry in rappresentanza della Regione Puglia. Si tratta di Mimmo, viene da Foggia ed è un vigile del fuoco. Come concorrente, invece, ha giocato Chiara Lucia, in rappresentanza della Regione Lazio.

"Una delle voci più belle che abbiamo avuto in questa edizione finora", ha commentato De Martino scatenando l'applauso del pubblico in studio. Lei proviene da Frosinone e insegna musica ai più piccoli. Ha deciso di giocare insieme a sua mamma Monica. E le due hanno pescato il pacco numero 14.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare la puntata. In pochi, però, si ricordano di Chiara Lucia come pacchista. E c'è anche qualcuno che sostiene di averla già vista nelle puntate precedenti. Ma con una differenza clamorosa: non si era preparata esteticamente così bene. C'è quindi chi sostiene che sia tutta una tattica per fare colpo su Stefano De Martino. "Ah ecco...è quella della lazio...immaginavo che quando giocava si metteva in tiro.. nulla di nuovo sotto il cielo", ha commentato Agata.