Sanremo 2025, un caso senza precedenti: Simone Cristicchi ospitato dalla Diocesi

Nel pieno della settimana del Festival di Sanremo, che inizierà martedì 11 febbraio sotto la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, la Diocesi della città ligure ha deciso di ospitare Simone Cristicchi per un evento speciale all’insegna della riflessione musicale. L’artista, in gara all’Ariston con il brano Quando sarai piccola, sarà infatti protagonista di un incontro dal titolo Dalle tenebre alla luce, che si terrà giovedì 13 febbraio alle 16:30 presso la Concattedrale di San Siro. Attraverso le sue canzoni, Cristicchi condividerà il proprio percorso interiore, esplorando il legame tra fede, arte e spiritualità. Un invito sorprendente, quello della Diocesi, soprattutto perché piove proprio nel bel mezzo del Festival, dove Cristicchi si presenta con un brano che potrebbe ottenere grandi riconoscimenti.

"Il Festival della Canzone Italiana è da sempre un palcoscenico che riflette le molteplici espressioni della cultura contemporanea, suscitando entusiasmo, dibattito e talvolta anche interrogativi di carattere etico e valoriale. In questo contesto, la Diocesi di Ventimiglia - San Remo - spiega la stessa Diocesi - intende sottolineare il valore profondo della musica come veicolo di significato, emozione e trascendenza. La bellezza di una melodia, la profondità di un testo e la sincerità di un'interpretazione possono infatti toccare il cuore e avvicinare al mistero di Dio".

E ancora: "Con questo spirito la serata con Simone Cristicchi diventa un'occasione per lasciarsi guidare dalla musica verso una riflessione più alta: un invito alla preghiera e alla contemplazione, alla scoperta della luce che emerge anche dalle fatiche e dai dubbi dell'esistenza. La voce e l'esperienza di un artista che ha saputo unire poesia e spiritualità offriranno ai presenti la possibilità di ascoltare parole e suoni capaci di parlare alla coscienza e all'anima. L'incontro sarà aperto a tutti e rappresenterà un momento di condivisione, nel quale la musica si fa ponte tra l'umano e il divino. La Diocesi invita tutti a partecipare per scoprire come la musica possa essere un cammino di speranza e una porta aperta sulla profondità della vita", conclude la nota della Diocesi.