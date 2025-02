Sanremo 2025, la lezione di Carlo Conti ad Amadeus: "A che ora finiranno le serate"

Roberto Tortora 10 febbraio 2025 a

“Penso di finire all' 1.15/20. L'ultima puntata anche 1.30/40”. Ormai, dopo la maratona Mentana, c’è anche la maratona Sanremo. Parola di Carlo Conti, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove, a poche ore dall’inizio della kermesse nazional-popolare più amata dagli italiani. Che la tensione sia palpabile, nel raccogliere la pesante “eredità” lasciata da Amadeus, lo si è capito nell’essere completamente abbottonato del conduttore toscano.



Fazio, allora, fa un gioco con lui e tiene i conti di una puntata tipo, comincia così: “Io ho fatto due conti – scusa il gioco di parole - tu hai 29 cantanti, perché grazie a Dio uno si è ritirato (risata in studio, ndr). Ho dato 5’30” a canzone, tra brano, ingresso e uscita. Per 29 fanno 153 minuti, poi di pubblicità io qui ho 40min e rotti, a te ne avranno dati 60?”. Conti se la ride: “Non ho fatto il calcolo, so che ce n'è tanta”. Fazio prosegue: “Ipotizziamo 60’, 153 più 60, vogliamo dare mezz'ora al conduttore e ai conduttori?”. Conti nega: “Nooo meno, meno… quello meno”. Fazio, allora, punzecchia: “Allora Frassica non viene più eh, guarda che ha detto che o gli dai un tot o non viene eh?”.

Conti, però, precisa: “No, ma Frassica viene la seconda sera, lì i cantanti saranno solo quindici. Io Antonella Clerici e Gerry Scotti ci siamo detti che la prima sera andiamo via veloci veloci”. Di nuovo il conduttore ligure: “Non ci credo.. poi gli stacchetti 8 minuti, ci saranno 8 minuti di stacchi musicali?!”. Conti: “Eeee, no esagerato”. Ancora Fazio: “Uno sforo di 15' lo vogliamo concedere?!”. E ancora Conti in difesa: “Nooo”. Fazio fa il conto finale: “Insomma a me vengono fuori 286 minuti, 4 ore e 46, che poi è come una puntata di queste (di CTCF, ndr), non è che cambia eh. E noi qua? Mi dice il pubblico, perché tu cominci dopo, ma io comincio alle 7 e mezza”. Conti, allora, spiega: “Io non ce la faccio ad arrivare troppo tardi, state tranquilli, per questo ho messo anche il Dopofestival che fa Alessandro Cattelan, l'ho reintrodotto”. L’ultima provocazione di Fazio: “E che tu non vedrai, perché dormi”. Conti non si sottrae: “Sicuro, ora non perché non voglia vedere Alessandro, perché quando finisco vado a dormire”.