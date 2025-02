Sanremo 2025, la rivelazione di Gerry Scotti su Mediaset: "In azienda nessuno ne parla"

10 febbraio 2025 a

Gerry Scotti ha scelto l'arma dell'ironia per rispondere a una domanda piuttosto spinosa durante la conferenza stampa della vigilia. Si parla ovviamente di Sanremo 2025, il primo della nuova gestione Carlo Conti, la prima serata domani sera, martedì 11 febbraio.

Ecco, quando a Gerry Scotti è stato chiesto se la sua presenza sul palco dell'Ariston potesse essere un segnale di un futuro interesse di Mediaset a organizzare il Festival – soprattutto alla luce della recente sentenza del Tar che ha contestato l'affidamento diretto dell'evento alla Rai, sentenza contro cui la Rai ha annunciato ricorso – il conduttore ha scherzato: "Ho portato l'acconto, adesso vediamo".

Gerry Scotti, volto storico del Biscione, ha poi risposto in modo più serio: "Apprezzo la domanda molto futuristica, ma è più facile che io conduca il festival qui alla Rai che Mediaset si prenda il baraccone Sanremo, così la vedo da telespettatore", ha commentato con la sua consueta schiettezza.

Non è mancato un riferimento al suo storico rapporto con Silvio Berlusconi, ricordato con affetto e con un’imitazione che ha strappato qualche sorriso in sala stampa: "Cosa mi direbbe Silvio Berlusconi? Quello che mi diceva sempre, metti la cravatta". Poi, con una punta di autoironia, ha aggiunto: "Infatti non ce l'ho oggi ma magari domani la metto".

Al netto delle battute, Gerry Scotti ha voluto mettere un punto sulle voci di una possibile operazione sanremese targata Mediaset: "In azienda, sinceramente, se posso farvi da spia qualificata, non ho mai sentito seriamente parlare di un'operazione del genere. Discutere questa ipotesi come possibilità sarebbe pura fantasia", ha concluso Gerry Scotti. Il caso è chiuso, l'udienza è tolta.