Sanremo 2025, "i numeri di Amadeus... ?": Carlo Conti scatenato, la frase che la dice lunghissima

"Non è una sfida, i numeri di Amadeus sono imbattibili": Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 75esima edizione del festival di Sanremo, lo ha detto alla prima conferenza stampa della kermesse parlando degli ascolti che si aspetta dal suo Sanremo e di eventuali confronti con le cinque edizioni precedenti presentate dal collega Amadeus. "Lui e Fiorello - ha aggiunto Conti - hanno fatto cinque festival incredibili e uno con l’Ariston vuoto per il covid superando ogni difficoltà. Non mi interessano gli ascolti, mi sveglierò alle 11 e li chiederò, ma senza ansia".

L'obiettivo del conduttore, in ogni caso, è un altro: "Spero di portare un prodotto decoroso. Non avrei mai accettato se fosse stata una sfida, credo di non dover dimostrare niente a me stesso nella mia carriera". A una domanda sull'autotune, invece, Conti ha spiegato: "Non usarlo sarebbe contro la logica dell'industria musicale, permetterne l'uso significa essere al passo con i tempi, piace come sonorità al pubblico". Il direttore artistico, però, ha precisato che lo strumento sarà consentito come sfumatura vocale e non come correttore dell'intonazione. Infine, ha ironizzato: "Le grandi voci comunque non mancano".

"Niente di niente": Sanremo 2025, Carlo Conti spazza via il veleno della sinistra

Parlando delle prossime edizioni, poi, Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata del festival, ha detto: "Ho già condotto, e da sola, il Festival nel 2010. Ammetto che non è stato facile sotto ogni punto di vista. Mi auguro che in futuro ci siano altre conduzioni femminili singole, magari accompagnate da uomini. Sono certa che prima o poi accadrà". "Più che delle conduttrici, mi piacerebbe che ci fossero delle direttrici artistiche, invece che dei direttori. L'unica che ha rivestito il ruolo da sola è stata Raffaella Carrà", ha aggiunto Conti.