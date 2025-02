Alex Benedetti, morto il direttore di Virgin Radio: si è gettato dal suo ufficio in centro a Milano

10 febbraio 2025 a

a

a

Tragedia e sconcerto nel mondo delle radio italiane: è morto a Milano, negli uffici di via Turati nel centro di Milano, Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, l'emittente rock del Gruppo RadioMediaset.

Secondo quanto si è appreso si è trattato di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia. Benedetti aveva 53 anni e aveva cominciato da giovane come dj per poi assumere incarichi in varie emittenti nazionali e alla fine era giunto a dirigere Virgin Radio.

Il dj e conduttore radiofonico si sarebbe gettato nel vuoto dal suo ufficio, a due passi dalla sede del consolato Usa e dalla Questura. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia. Le telecamere interne al palazzo hanno ripreso l'agghiacciante scena. Secondo quanto filtra da Virgin Radio, Benedetti ha lasciato una lettera d'addio a conferma di quanto il suo gesto estremo fosse premeditato. Ancora non se ne conoscono i contenuti.

Benedetti era stato un enfant prodige e un pioniere della musica e della radio: aveva iniziato a lavorare in discoteca a soli 13 anni, negli anni '80 era diventato un apprezzato Dj e nel 1994 era entrato a far parte di Radio Italia Network, da dove ha cominciato la sua scalata nel mondo delle emittenti nazionali.