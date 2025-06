Wimbledon, che schiaffo a Jannik Sinner! "Il quarto favorito"

Wimbledon, un torneo complicatissimo. Dal 2003 a oggi, per 21 edizioni, sono solo cinque i vincitori complessivi ad aver trionfato: Andy Murray, Rafa Nadal e Carlos Alcaraz (tutti con due titoli ciascuno), Novak Djokovic (7) e Roger Federer (8). Per Jannik Sinner non sarà facile, insomma, considerando quanto Alcaraz, reduce dal titolo al Queen’s, sia forte nello Slam inglese. Il 23enne altoatesino, comunque uno dei favoriti per la vittoria, è pronto a esordire nel torneo inglese da martedì prossimo, primo luglio, e potrà sfidare lo spagnolo solo in finale, nel caso in cui riesca ad arrivarci.

Intanto su di lui si è sbilanciato Greg Rusedski, ex tennista britannico con un best ranking di numero 4 che a Wimbledon ha raggiunto al massimo i quarti di finale, nel 1997. Lo ha fatto ai microfoni della BBC Sport alla vigilia del sorteggio del tabellone, in programma per questo venerdì 27 giugno. Rusedski ha commentato le chance di Jack Draper, quarta testa di serie e primo britannico dai tempi di Murray, che può seriamente pensare di andare in fondo al torneo: "A mio avviso è il quarto favorito". Il 51enne nativo di Montreal ha infine fatto una sua personale griglia di partenza: "Draper è dietro a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic”. Jannik è dunque considerato come favorito da Rusedski.

