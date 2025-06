Giorgia Meloni, orrore contro il premier: "Ti devono venire 3 tumori"

Ancora odio e ancora cattiveria gratuita su Giorgia Meloni. A segnalarlo è il profilo ufficiale di Fratelli d'Italia che ha pubblicato un post in cui mette in evidenza un commento horror di un utente che augura alla premier "tre tumori". A far scattare la rabbia del leone da tastiera un post, sempre pubblicato sul profilo di Fdi, in cui il partito ha dato conto della posizione del presidente del Consiglio sull'aumento delle spese militari. Meloni ha spiegato che questo incremento "non toglierà un euro alle priorità".

Da qui la furia dell'utente che si è scagliato contro Meloni: "Ti venissero 3 tumori". E la risposta di Fdi non si è fatta certo attendere: "Minacce inaudite. Questo è il risultato dell’odio sistematicamente alimentato da certa politica, con il solo obiettivo di indebolire il Presidente Meloni".