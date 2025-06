Reazione a Catena, tutti sotto choc: "Patata" e "Pacco"? La soluzione è...

Su il sipario, eccoci nel regno di Pino Insegno, siamo a Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami in onda su Rai 1, dove ogni sera fa incetta di ascolti. L'emissione in questione è quella di giovedì 26 giugno, dove le protagoniste assolute della serata sono state ancora una volta le Trerapiste, il trio romano che si è riconfermato campione, portando a casa anche il montepremi finale.

Sfida dopo sfida si arriva alla ottava e ultima, la più attesa, quella che mette in gioco il montepremi: L’ultima catena. E così via, parola dopo parola: la soluzione era "consegna" e seppur con qualche errore il terzetto la indovina, portandosi a casa 1.766 euro, cifra che fa lievitare il totale delle vittorie a 7.329 euro complessivi.

Bene, c'è un però. E riguarda un imprevisto "a luci rosse" avvenuto proprio durante L'ultima catena. Ad un certo punto il terzetto si è trovato a dover indovinare la parola che univa "patata" e "pacco", parola che iniziava, incredibilmente, con "ca". Scontato il fatto che sui social siano partiti innumerevoli sfottò sulla parola mancanate. "Non per essere maliziosa, ma la risposta è SOLAMENTE ca***", commentava una utente. E come lei, molti altri. Una mezza burla degli autori?