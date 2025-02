Sanremo 2025, Festival travolto dal lutto: "Annullata la serata di gala"

10 febbraio 2025 a

a

a

Anche il Festival di Sanremo è travolto dal lutto. Dopo la tragica morte del direttore di Virgin Radio Alex Benedetti è stata annullata la serata di gala prevista a Villa Nobel, a Sanremo, che avrebbe dovuto inaugurare l'attività di RadioMediaset nella cittadina ligure in occasione del Festival. Erano invitati, tra gli altri, artisti in gara discografici. La serata con ogni probabilità non verrà recuperata.

Benedetti è morto suicida a Milano nel pomeriggio di oggi: si sarebbe gettato dalla finestra del suo ufficio in via Turati, a due passi dalla Questura e dal Consolato americano. Smentite però le prime ricostruzioni: il direttore di Virgin Radio non ha lasciato nessun biglietto di addio. E' quanto hanno accertato gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto con i colleghi della scientifica. Dalle prime ricostruzioni, si era pensato a una lettera di addio, dal momento che il biglietto era stato trovato nell'ufficio di Benedetti. Si pensava che il 53enne avesse scritto quelle righe prima di lanciarsi dalla finestra, al settimo piano del palazzo di via Turati 9, in pieno centro città, ma poi da ulteriori approfondimenti si è scoperto che si trattava di una cartolina inviata da un fan della radio.

Gli investigatori sono al lavoro per cercare di fare luce sulle cause che potrebbero aver spinto il direttore a prendere la decisione di farla finita. Sul posto sono state raccolte le testimonianze di colleghi e collaboratori e, nel frattempo, sono state visionate le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona. Non sembrerebbero, però, emergere ancora motivazioni precise e gli accertamenti proseguono ora a tutto campo. La chiamata alla questura è arrivata poco dopo le 13.20.

Benedetti era originario di Udine. Disk jockey e speaker radiofonico, era appassionato di sport, in particolare di Formula 1 e calcio e amante dei videogiochi e del cinema. Milanese di adozione, si era trasferito nel capoluogo nel lontano 1999, sin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare nel mondo della musica, tra discoteche e stazioni radiofoniche. Nel 1994, poco più che ventenne, approda a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione e nel 2007 il passaggio a Virgin Radio, emittente del Gruppo Mediaset. In Virgin entra come programmatore musicale, poi diventa responsabile della programmazione musicale e, nel 2018, viene nominato 'station manager'.