Sanremo 2025, Carlo Conti si auto-corregge sull'antifascismo. Ma sul colore della sua pelle...

Una volta che il patentino anti-fascista entra a Sanremo, è impossibile fare uscire il tema dal Festival. E così Carlo Conti, dopo la brillante risposta al giornalista di Dagospia che lunedì aveva chiesto papale papale a lui e a Gerry Scotti di dichiararsi antifascisti ("Domanda anacronistica") nella conferenza stampa di martedì, a poche ore dall'inizio del circo-Ariston, torna sulla questione con una parziale, e un po' pelosa, marcia indietro.

"Voglio fare una precisazione, ieri ho detto che chiedere se uno è antifascista è anacronistico, l'ho detto perché tutti dobbiamo essere antifascisti", precisa il conduttore fiorentino, che poi si concede pure una libera uscita sul fatto che "bisogna avere la libertà di scherzare sul colore della mia pelle".

Davanti ai giornalisti, c'è spazio per qualche riflessione sociologica ("Ai figli bisogna dare ali e radici") e per la commozione privata, quando il conduttore ricordala madre morta nel 2002. "Personalmente sono stato tirato su dalla mia mamma, perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Una donna fortissima - prosegue con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto -. Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l'onestà. Non è mai mancata una sera la tavola apparecchiata anche solo per noi due".

Nel merito della gara, Conti si concede qualche anticipazione: "Per me le canzoni dovrebbero durare due minuti, i Beatles hanno fatto canzoni brevissime e sono entrati nella storia". Ma sui limiti alla durata dei brani in gara, ha spiegato, "non siamo stati fiscali, quando ci sono state due o tre eccezioni le abbiamo accettate tutti".

Una battuta sulla concorrenza: "Partite di Champions in contemporanea con il Festival? Avrò una scusa in più per dire che abbiamo fatto meno degli ultimi anni. Era quasi meglio andare la scorsa settimana", ha scherzato ancora Conti, che si è però detto "felice" per la scelta visto che l'8 febbraio "era il compleanno di mio figlio".