Sanremo 2025, clamoroso Olly: "Mi tocco le palle!". A poche ore dal via...

Tra i grandi favoriti della vigilia al Festival di Sanremo 2025 c'è Olly, all'anagrafe Federico Olivieri, uno dei "giovanissimi". Alla kermesse si presenta col brano Balorda Nostalgia, che stando agli addetti ai lavori avrebbe tutte le carte in regola per fare il botto. Per Olly nono si tratta della prima volta a Sanremo, poiché prese parte alla kermesse già nel 2023. E a ridosso della prima serata di questa nuova edizione targata Carlo Conti, ecco che si concede a un'intervista a davidemaggio.it.

Si parte da una frase: gli ricordano come abbia detto di essere un'altra persona rispetto al Sanremo di due anni fa. "Sì, con gli stessi principi e valori", risponde Olly. Allora cosa è cambiato? "È cambiato che sono cresciuto. Non ho più 21 anni, ne ho 23. Mi dirai: sono pochi, non è cambiato niente. Invece credo che alla nostra età, soprattutto in questi tempi, le cose cambino molto velocemente. Restare ancorato a certi miei punti saldi per me è importante, mi aiuta a espandermi su ciò che non è saldo e non voglio che lo sia. Quindi voglio essere malleabile, sicuramente".

Nel colloquio, inevitabilmente, arriva il momento in cui ricordano a Olly che è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. "Ti ringrazio", replica l'artista. Dunque gli chiedono se fa gli scongiuri. "Mi tocco le palle", risponde Olly con una risata. Una giustificatissima "finezza", insomma.

Interessante la famiglia da cui proviene: madre magistrato, padre avvocato. Dunque chiedono al cantante cosa hanno pensato mamma e papà quando ha detto di voler fare il musicista. "Erano felicissimi - risponde -. Non è stato un 'mamma voglio' da un giorno all’altro, è stato un processo che, anzi, mi hanno fatto iniziare loro. Mi hanno sempre dato la possibilità di fare mille cose e, di conseguenza, ho potuto scegliere cosa mi piacesse di più. Nella musica mi ci sono trovato lentamente, ho continuato a studiare. Nonostante possa sembrare una famiglia molto quadrata, in realtà in casa mia vigono libertà e rispetto, nel segno della fiducia. Non ci siamo mai traditi e non ci tradiremo mai", conlcue Olly. E ora buon Sanremo a tutti...