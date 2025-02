Sanremo 2025, la foto e l'attacco che scatenano l'inferno: "Hanno aperto il reparto di geriatria"

11 febbraio 2025 a

a

a

Selvaggia Lucarelli non usa giri di parole. In una delle sue stories ha voluto raccontare quanto possa essere a volte cieca e davvero senza freni la critica gratuita verso i professionisti della tv, soprattutto coloro che hanno fatto la storia del Festival. Come è noto a condurre questa prima serata di Sanremo 2025 saranno Carlo Conti, padrone di casa, e con lui Gerry Scotti e Antonella Clerici. In rete un commento proprio sui tre protagonisti di questa serata ha scatenato un vespaio di polemiche. In un post che accompagna la foto dei conduttori si legge: "Hanno aperto il reparto di geriatria. Ma sono fiduciosa che quando noi giovani saremo vecchi ci daranno finalmente le opportunità che dovremmo avere".

La risposta della Lucarelli è stata devastante: "Lei a 30 anni considera dei vecchi da pensionare due sessantenni (Scotti comunque non ne ha compiuti 70). Ma soprattutto, non si è accorta che il prima festival è condotto da una 21 (Pollio) e che la Rai ha affidato il suo programma di punta al futuro conduttore di Sanremo, Stefano De Martino, 35 anni. Che imbarazzo!". La Lucarelli non svela il nome dell'autrice del post virale sui social.

Poi l'affondo finale in difesa di Antonella Clerici: "Detto ciò, dire a una donna di 60 anni (tra le pochissime ad aver condotto su quel palco) di ritirarsi dal suo lavoro perché è da reparto geriatrico deve essere la nuova frontiera dell'inclusione e del femminismo da slide e pensierini". Nulla da aggiungere, tutto fin troppo chiaro.