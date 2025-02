Sanremo 2025, "ci sta percul***": cosa accade in platea, Gerry Scotti costretto a intervenire

12 febbraio 2025 a

Prima serata scoppiettante quella di Sanremo 2025. Dopo l'imprevisto con l'audio, Carlo Conti e Gerry Scotti incappano in un altro "fuorionda". Nella serata di martedì 11 febbraio, conduttore e co-conduttore elencano ciò che li accomuna. È qui che si sente qualcosa dalla platea. Parole che inizialmente non vengono comprese dal volto Mediaset, che subito reagisce: "Forse ha detto demenza? Mi è parso di sentire così...forse ci sta perc***do".

In realtà qualcuno del pubblico ha detto: "Vi accomuna la bellezza". Ma il video ormai ha fatto il giro del web. Poco prima il conduttore della kermesse ha voluto ringraziare "Gerry e Antonella" che "sono un regalo a me. Non vedo l'ora di far sentire le canzoni che ho scelto al pubblico italiano, di far vivere serate di leggerezza, amicizia e fratellanza tra noi della televisione".

E ancora, la risposta di Scotti in diretta al Tg1: "Mi sembra di rivedere tutta la mia vita rinchiusa in 600 metri, grazie a Carlo che mi ha dato l'opportunità di vivere il Festival da dentro. Grazie perché delle mia vita ho fatto il simbolo delle cose semplici, ma con questo invito mi hai fatto importante".