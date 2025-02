Sanremo 2025, Elodie con 100mila euro di anelli addosso

Andrea Annalisa Baiardi 12 febbraio 2025 a

Che il palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, sia la migliore vetrina possibile per i brand è risaputo. Se per gli outfit siamo ormai abituati da anni a grandi nomi della moda nazionale e internazionale, alta sartoria e cura per il dettaglio, per i gioielli l’attenzione mediatica non è mai stata alta come in questa edizione.

D’altronde, si sa: se il pubblico chiede, il mondo dello spettacolo risponde prontamente. Ecco, quindi, i gioielli più costosi indossati durante la prima serata del Festival di Sanremo.

Tony Effe non è stato certo timido nell’uso di oro e diamanti, grazie a Tiffany & Co., brand che lo accompagnerà per tutto il Festival. Per il debutto ha scelto un bracciale modello T1 in oro e diamanti da 47.600€, accompagnato da altri due bracciali Lock rispettivamente da 18.400€ e 45.500€. Per illuminare anche la parte alta del corpo, ha optato per un paio di orecchini in oro e diamanti modello Victoria da 30.800€. Il tocco più anticonformista? Una collana della collezione Hardwear da 85.000€, utilizzata come catena per i pantaloni. E se non bastasse, nel camerino ha scattato diverse foto per i social con al polso un bracciale, sempre della collezione Hardwear, in oro e diamanti dal valore di 196.000€. Totale? Oltre 400.000€ in gioielli.

Il collega Guè Pequeno non è stato da meno, indossando una massiccia catena con pendente a forma di “G” in stile gotico, realizzata in oro bianco e tempestata di 15 carati di diamanti purissimi. Il pezzo, firmato Risivi&Co., ha un valore di circa 100.000€.



Elodie ha puntato sulla semplicità, ma con un lusso che di certo non è alla portata di tutti. Alle sue dita brillavano ben sei eternity ring in platino e diamanti firmati Tiffany & Co., con un costo che varia dai 10.000€ ai 25.000€ ciascuno, per un totale di circa 100.000€ in anelli.

Più sobria – per quanto si possa dire – Noemi, che ha scelto due pezzi iconici di Bulgari: la collana Tubogas in oro giallo e diamanti da 24.000€ e l’anello Tubogas a forma di serpente da 10.500€.

Achille Lauro ha invece optato per un tocco più sofisticato, sfoggiando un paio di orecchini da donna in oro e diamanti della collezione Mimosa di Damiani, dal valore di 8.980€, e una spilla della collezione di alta gioielleria della Maison, con diamanti e un cammeo centrale. Il valore di quest’ultima non è stato reso noto, ma certamente si tratta di una cifra con molti zeri. L’attenzione sui gioielli resta alta, in attesa della seconda serata.