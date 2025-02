Sanremo 2025, disastro da Cattelan: distruggono subito la statua di Conti

12 febbraio 2025 a

L'inizio del DopoFestival non è dei più incoraggianti per Alessandro Cattelan. Subito dopo la fine (anticipata, grazie a un Carlo Conti formato-turbo) della prima serata di Sanremo, si parte con un balletto in strada con imprevisto. L'ironica statua di Conti viene infatti fatta a pezzi dai ballerini (anche se al Var non pare essere stata toccata da nessuno...). E Cattelan, quando nota la cartelletta finita a terra, divelta, sbianca.

In studio, tra i protagonisti della serata, ecco Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano. "Io non voglio girare intorno a questa cosa perché è un po' l'elefante nella stanza, Alessandro. Io sono molto offesa con te", esordisce la Lucarelli. "La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti riferisca", replica Cattelan un po' spiazzato. "Questa era la mia grande occasione. Ok? Mi hai chiamata. Io qui mi sentivo chiaramente nel ruolo della str***a in prima fila. Mi sentivo l'occhio di bue. E tu hai chiamato la regina delle str***e...", prosegue Selvaggia svelando lo scherzo e riferendosi alla ballerina e giudice di Amici di Maria De Filippi.

"Io non ho ben capito perché mi hai gettato nell'ombra, nel cono d'ombra delle cattivelle", conclude la Lucarelli con la Celentano che le strizza l'occhio: "Però tra str***e ci si intende...".